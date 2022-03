Asaltan a estudiante dentro de un vehículo que prestaba el servicio de transporte

El asalto a un estudiante dentro de un vehículo que prestaba el servicio de transporte en la plataforma Uber genera indignación y preocupación en los usuarios.

La víctima asegura que nadie se hace responsable por el suceso. Incluso afirma que este no sería el primer caso que queda en impunidad.

El hecho sucedió la madrugada del pasado viernes. Alrededor de las 02h00 el estudiante solicitó un vehículo por medio de la aplicación Uber para regresar a casa.

Se subió en el asiento delantero y a los pocos minutos fue sorprendido. “Sale una tercera persona que estaba escondida en el asiento de atrás. Me asfixia, me ahoga, me apunta con un revolver en la cabeza, me pide que le entregue todas mis pertenecías”, aseguró el joven.

Después lo dejaron en la calle. Un guardia le prestó un teléfono y fue rescatado por su padre.

Con todas las pruebas, que incluían la identidad del conductor, las placas y descripción del vehículo llevaron el caso a Fiscalía y luego fueron a las oficinas de Uber.

“No me dejaron ingresar a las oficinas. Me dijeron que ellos solamente atienden a los choferes, que los usuarios tenemos que esperar todo el proceso de Fiscalía”.

El estudiante hizo su denuncia a través de redes. La empresa le respondió diciendo que le restituiría el valor del viaje y desactivaría la cuenta del chofer

