Atlético de Madrid, con Suárez como figura, vence al FC Barcelona

El Atlético de Madrid, y sobre todo Luis Suárez, impusieron su ley al Barcelona venciendo en un partido decidido al descanso (2-0), cuando el conjunto rojiblanco hizo sus dos tantos.

El primero gol lo colocó el francés Thomas Lemar. Un contragolpe derivó en un pase de primera de un solitario Luis Suárez para Lemar, quien superó la resistencia de Ter Stegen.

En medio de los festejos, las cámaras captaron la discusión entre Gerardo Piqué y Sergio Busquets, capitán de la escuadra tras la partida de Lionel Messi al PSG.

En las imágenes se pudo observar como Piqué le reclamó Busquets por los movimientos del mediocampo, que por los problemas en el retroceso dejaron a varios hombres sin marca y permitieron poner en ventaja a los colchoneros. Busquets intentó darle su argumento sobre la jugada a Piqué, quien siguió reclamándole.

El segundo tanto lo marcó Luis Suárez, quien evitó celebrar y pidió perdón a la que fue su afición. El delantero explicó que ya tenía pensado pedir perdón si marcaba un gol al Barcelon por «el respeto, por el cariño y por ser un culé más», según declaró al término del partido.

Luis Suarez scores his first ever goal against Barcelona! 💥



He has now scored against all 31 LaLiga teams he's faced in his career 🙌 pic.twitter.com/q9i0kzY0vx