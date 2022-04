Para las familias que conviven con este trastorno, los retos comienzan con el diagnóstico y la búsqueda de una vida digna.

Aunque su desarrollo no es el típico y aprenden a un ritmo distinto, son niños y adultos que tienen sueños y un futuro que dependerá no solo de un tratamiento adecuado sino de la empatía de una sociedad que no los discrimine.

Todos podemos aprender de ellos, justamente hace pocos días el mundo conmemoró el día para la concienciación del autismo.