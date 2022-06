Esta es una selección de las mejores baladas en inglés para cantar hasta más no poder, para sentir en lo más profundo.

Cuando suenan, son como una orden que llega directo a nuestros pulmones, a nuestras cuerdas vocales, de ponernos a cantar. No importa si no sabemos inglés y a duras penas conocemos el coro; no importa si acaso la banda no es nuestra favorita o su vocalista no nos cae tan bien. Apenas empiezan a sonar estas baladas en los bares de rock, en las casas de nuestros amigos, todos nos sumamos al coro de voces que cantan con alegría “God knows I want to break free”, o a las voces coquetas que dicen al ritmo de Rick James “she’s a super freak”, o a los versos románticos que proclaman “I just called to say I love youuuu…”

Para los fanáticos de estas baladas icónicas, traemos una playlist de Spotify con los mejores temas de los 80´s. Con el encanto de sus sintetizadores y su sonido funk, esta colección de canciones trae a los más grandes del género, desde las guitarras eléctricas de los Rolling Stones hasta el sonido icónico de Sting. ¿Y cómo puede faltar Elton John, el príncipe del pop, que celebra este año las cinco décadas de haber lanzado su icónico álbum Madman across the water?

Prepare los amigos y las cervezas para una noche de cantar a todo pulmón, de dejarse llevar por las legendarias melodías y letras de las canciones en esta lista de reproducción.

SPOTIFY: Baladas en Inglés de los 80´s

