Miles de hinchas de Barcelona S.C. se congregaron este sábado 28 de enero de 2023 en el Estadio Monumental Banco Pichincha para vivir una nueva noche Amarilla. Tras la presentación oficial del plantel y varias sorpresas más, se vivió el homenaje al centrocampista argentino-ecuatoriano Matías ‘El Pony’ Oyola.

Oyola llegó en el 2009 al Barcelona S.C. y fue campeón nacional en el 2012, 2016 y 2020. Por su excelente liderazgo se ganó el título de ‘eterno capitán’. Hoy el Pony se retiró del fútbol profesional teniendo al club torero como el mejor momento de su carrera.

¡LA DESPEDIDA DEL CAPITÁN!

Matías Oyola y su entrada a la cancha del Monumental. Recibe el cariño de la gente en su partido de despedida.



▶️No te pierdas la 🇪🇨#SeriePacífico en #StarPlusLA. pic.twitter.com/C4AlQocjw8 — ESPN Ecuador (@ESPNEcuador) January 29, 2023

En medio del cántico ‘No se va, no se va, Oyola no se va’, el histórico jugador se despidió. Ante la estruendosa ovación, el presentador le preguntó: ‘¿Te dan ganas de quedarte?’, a lo que Oyola respondió: «Sí la verdad. Quiero agradecerle a toda esta gente por todos los años hermosos que me han hecho vivir».

Sí jugo el Kun Agüero

Lo anterior fue el preámbulo del evento estelar de la noche. El partido entre el BSC y el Mushuc Runa empezó pasadas las 21:00 con Sergio ‘El Kun’ Agüero como titular.

Días antes de la Noche Amarilla se especulaba que el argentino no jugaría por una lesión que sufrió al jugar en la Kings League, una competencia que reúne a streamers y personalidades del fútbol en España. Afortunadamente para la afición, el Kun sí jugó.

¡UN CAMBIO HISTÓRICO! Afuera el Kun Agüero y adentro el histórico capitán Oyola en @BarcelonaSC.



📺 Mirá la #NocheAmarilla por #StarPlusLA pic.twitter.com/xq0yy1mCTQ — SportsCenter (@SC_ESPN) January 29, 2023

Aunque no marcó, el Kun protagonizó un momento emotivo. Al minuto 18 se anunció un cambio histórico: Agüero fue reemplazado por Oyola, el 98 por el 18. Antes de ingresar, los dos futbolistas intercambiaron un breve diálogo. Ya en la cancha, el portero Javir Burrai esperó a Oyola para darle la banda de capitán.

En el entretiempo fue el turno del panameño Joey Montana, quien puso a bailar y cantar a los miles de asistentes con canciones tan populares como ‘Único’, ‘La Melodía’ y Picky’. El marcador se abrió en el segundo tiempo con un gol de Agustín Rodríguez a favor del equipo amarillo.