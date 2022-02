Biden está convencido que Putin atacará Ucrania y que ya tomó la decisión

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó este viernes que está convencido de que su homólogo ruso, Vladímir Putin, atacará Ucrania y que ya tomó esa decisión.

«En este momento estoy convencido de que ya ha tomado una decisión», dijo Biden en una rueda de prensa en la Casa Blanca al ser preguntado sobre si cree que el mandatario ruso ha adoptado ya una resolución al respecto.

El presidente estadounidense descartó que Putin contemple «ni siquiera de forma remota» emplear armas nucleares; aunque subrayó que está centrado en «intentar convencer al mundo de que tiene la capacidad de modificar las dinámicas en Europa».

Recordó que actualmente los soldados rusos rodean Ucrania desde distintas partes de la frontera común y desde Bielorrusia.

«Creemos que las fuerzas rusas están planeando atacar Ucrania en la próxima semana, los próximos días. Creemos que atacaran la capital de Ucrania, Kiev, una ciudad de 2,8 millones de habitantes inocentes», detalló.

We're calling out Russia’s plans. Not because we want a conflict, but because we are doing everything in our power to remove any reason Russia may give to justify invading Ukraine.



If Russia pursues its plans, it will be responsible for a catastrophic and needless war of choice.