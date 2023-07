Seis binomios presidenciales ya cuentan con seguridad policial

Seis de los ocho binomios presidenciales aceptaron el resguardo policial mientras realizan sus actividades previo a las elecciones anticipadas de 20 agosto del 2023. Daniel Noboa y Otto Sonnenholzner decidieron no aceptar la seguridad.

El cuerpo policial encargado de la seguridad de los candidatos presidenciales se capacitó este 1 y 2 de julio del 2023 con el Grupo de Intervención y Rescate (GIR). El entrenamiento consistió en cómo actuar durante las caravanas en campaña.

Tras la preparación ya están cumpliendo con el resguardo desde este lunes 3 de julio del 2023. «Es personal altamente especializado e hicieron una actualización para que todos manejemos el mismo formato y los mismo procedimientos», indicó el ministro del Interior, Juan Zapata.

La seguridad, que son equipos de inteligencia y tácticos, irá de civil. Además, antes de ser asignados a cada candidato se realizaron reuniones para explicarles la parte logística.

Seis de los ocho binomios ya aceptaron este resguardo. En el caso de Daniel Noboa no se ha podido realizar la entrevista y se espera que en las próximas horas se defina la situación, mientras que Otto Sonnenholzner ya decidió no aceptar este tipo de seguridad.

«Gracias a Dios puedo andar tranquilo por mi país. La gente conmigo es cariños. Eso no significa que no haya riesgo en una campaña. Nosotros nos preocuparemos de hacer las cosas con responsabilidad, pero a los policías que me querían brindar seguridad los necesita mucho más la gente que yo», señaló el exvicepresidente de la República.

Respecto a la seguridad privada de los aspirantes al Palacio de Carondelet, Zapata indicó que se deberán revisar los permisos de porte de armas. Y hasta ahora no han recibido solicitudes para brindar seguridad a los candidatos de la Asamblea.

