Blinken dice que EE.UU está preparado para tomar medidas contra Rusia

El secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, aseguró este domingo que su país está preparado para tomar las medidas que se abstuvo de adoptar en el pasado contra Rusia si ese país invade Ucrania.

«Estamos estudiando y estamos preparados para tomar el tipo de medidas que nos hemos abstenido de tomar en el pasado«, declaró Blinken en una entrevista en el programa «Meet the Press», de la cadena NBC.

El jefe de la diplomacia estadounidense aseguró que esto lo «dejó muy claro» el presidente estadounidense, Joe Biden, a su homólogo ruso, Vladímir Putin, y él mismo a su contraparte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.

Blinken admitió, sin embargo, que lo «preferible» es «la diplomacia, el diálogo y la desescalada».

«Si Rusia se mueve en esa dirección, entonces podemos evitar tener otra crisis», agregó.

At the #G7UK Ministerial in Liverpool, the #G7 reaffirmed its unwavering commitment to Ukraine’s sovereignty and territorial integrity. We stand united in the face of Russia’s military build-up and aggressive rhetoric towards Ukraine.