El mandatario brasileño, Jair Bolsonaro, rechazó sancionar a Rusia por la invasión a Ucrania y así unirse a los demás países de occidente como Estados Unidos y Canadá. A la par declaró que es una “exageración hablar de una masacre” porque “no hay interés por parte del líder ruso en practicar una masacre”.

“No hay ninguna sanción ni condena al presidente Putin, el voto de Brasil no está definido y no está ligado a ningún poder. Nuestro voto es libre y se dará en esta dirección (…) No podemos interferir. Queremos la paz, pero no podemos traer las consecuencias aquí”, dijo Bolsonaro en una conferencia de prensa.

Añadió que la operación militar especial se está llevando a cabo en dos regiones de Ucrania, refiriéndose a las del Donbás, en donde “más del 90% de la población quería independizarse”. Sin embargo, no se mencionó la intromisión a Kiev y otras ciudades en las que se sabe que la milicia rusa ya llegó.

De igual forma destacó que Brasil tiene que tener “mucha responsabilidad, porque tiene negocios, especialmente con Rusia. “Brasil depende de los fertilizantes”, dijo. Y agregó que los ucranianos confiaron “en un cómico para trazar el destino de la nación”, recordando que el mandatario era un cómico antes de lanzarse a la política.

Previamente, Brasil votó a favor de la condena a Rusia por la invasión a Ucrania en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. A pesar de esto, Bolsonaro se ha negado a pronunciarse negativamente contra Putin y su decisión de invadir Ucrania, tomada el pasado jueves y que en este fin de semana ha escalado a la capital Kiev.

Fuente | Infobae.com/CNN