Snai desmiente traslado de Jorge Glas por supuesta tuberculosis

El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de la Libertad (Snai) desmintió este martes 2 de junio de 2026 una publicación difundida en redes sociales que afirmaba que el exvicepresidente Jorge Glas había sido evacuado de la cárcel del Encuentro debido a un supuesto cuadro grave de tuberculosis.

La entidad señaló que la información compartida en un mensaje publicado en la red social X carece de sustento y no corresponde a la realidad.

Según el contenido viralizado, Glas habría sido trasladado de emergencia por un supuesto deterioro de su estado de salud.

El Snai califica de "falsa" la supuesta evacuación médica

A través de un pronunciamiento oficial, el Snai aseguró que el exvicepresidente no ha salido del centro penitenciario y que la versión sobre una evacuación médica es falsa.

La institución no reportó novedades relacionadas con un traslado o una emergencia de salud vinculada al exvicepresidente.

Además, hizo un llamado a la ciudadanía para verificar la información antes de compartirla y recordó que cualquier comunicado relacionado con las personas privadas de libertad se difunde únicamente mediante canales oficiales.

Rumores en medio del debate por tuberculosis en cárceles

El exvicepresidente Jorge Glas permanece recluido en la cárcel de máxima seguridad de El Encuentro, donde cumple condenas dictadas por la justicia ecuatoriana en distintos casos de corrupción.

La aclaración del Snai se produce en medio del debate público sobre la situación sanitaria en los centros penitenciarios del país y las alertas por casos de tuberculosis reportados en algunas cárceles.

Sin embargo, la entidad enfatizó que la información difundida sobre Glas no corresponde a hechos reales.