Boxeador Mario Cázares fue noqueado y terminó en el hospital

El boxeador sinaloense cayó noqueado ante el poder de los golpes del cubano David Morell Jr., quien lo envió directo al hospital.

El cubano David Morrell Jr. (5-0, 4 KO’s) demostró todo su poder y dejó en un estado lamentable a Mario Cázares (12-1, 5 KO’s), conocido peleador mexicano que en su momento aseguró haber vencido a Saúl “Canelo” Álvarez en un combate amateur y que además derrotó a Julio César Chávez Jr. el año pasado.

El sinaloense perdió su invicto de muy mala manera: tuvo que ser trasladado a un centro médico luego del combate.

Cázares no pudo pasar el primer round. Morrell Jr. fue agresivo desde el inicio y puso rápidamente en aprietos al mexicano. Los golpes que recibió por la parte de atrás de la cabeza pudieron terminar de desbalancear la pelea.

Restando poco más de 30 segundos para el final del round, Morrell Jr. conectó dos zurdazos consecutivos que mandaron a la lona a Cázares, quien pasó unos segundos prácticamente fuera de sí hasta reaccionar por instinto y ser tomado por el referee.

GOOD. NIGHT. 😤



David Morrell Jr. gets a first round KO over Mario Cázares #PBConFOX pic.twitter.com/5x3wQaTu4N