El Brighton de Moisés Caicedo ganó al Crystal Palace

El Brighton prolongó su buena racha este miércoles 15 de marzo del 2023 al ganar en el Amex Stadium al Crystal Palace (1-0). Así se acercó a la zona europea de la Premier League, en el encuentro aplazado de la octava jornada de la competición.

Los ecuatorianos Moisés Caicedo y Pervis Estupiñán jugaron desde el inicio de este cotejo. Jeremy Sarmiento, en cambio, entró al minuto 88 del encuentro, en reemplazo del mediocampista Alexis Mac Allister.

El conjunto del italiano Roberto de Zerbi se acerca a un objetivo histórico: la presencia en un torneo continental. Los tres puntos logrados ante el conjunto del francés Patrick Vieira le sitúan en una posición muy favorable.

That one feels SO good! 💙🤍 pic.twitter.com/pTFjPXSDTz