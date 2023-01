El mediocampista de 21 años continuará en las «Gaviotas». Clubes como Arsenal y Chelsea no pudieron pagar la prima para contar con la joya ecuatoriana.

Tras la última oferta de los Gunners por 86 millones de dólares para cerrar el pase de Caicedo, el equipo londinense dio un paso al costado y apostó por fichar a Jorginho, quién fue el «plan B» del Arsenal. Según indica The Sun, el Brighton espera al menos unos 98 millones de dólares para liberar al ecuatoriano este 31 de enero de 2023, último día del mercado de invierno.

El Chelsea, el otro interesado por el ecuatoriano había puesto sobre la mesa una oferta inicial de unos 68 millones de dólares, la cuál fue rechazada por el Brighton & Hove Albion. Los blues tienen unas cuantas horas para presentar una nueva oferta por el ecuatoriano antes de finalizar el día, el mercado se cierra este martes en Inglaterra a las 19:00 (hora de Ecuador). De no concretarse el pase, el tricolor deberá retornar el miércoles 1 de febrero a sus entrenamientos.

“Esperamos que se quede con nosotros, pero esto es una cuestión del club y de Moisés. En la vida se pueden cometer errores” dijo De Zerbi, entrenadoer de las gaviotas, en entrevista, tras la victoria por FA Cup ante el Liverpool el pasado domingo. Donde ‘Niño Moi’ se quedó en la banca.

“Veremos qué pasa el lunes o al día siguiente. Hay muchas soluciones para todos y veremos cuál es la mejor solución para el club, para él y para nosotros”, señaló.

Las «gaviotas» están en puestos de copas europeas y buscan completar una gran actuación al cierre de la temporada.

🚨 Understand Moisés Caicedo deal with Arsenal is now completely off. No further talks will follow. #DeadlineDay



Brighton never changed their stance: no intention to accept £60m or £70m proposals. Plan has always been to keep Caicedo.



Arsenal will announce Jorginho soon. pic.twitter.com/uagUr2wypl