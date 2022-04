Britney Spears anuncia su tercer embarazo

Luego de 5 años de relación Bitney Spears y Sam Asghari anunciaron que esperan un bebé.

Ha sido la propia cantante, que en diciembre cumplirá 41 años, quien ha confirmado la feliz noticia.

«Perdí mucho peso en el viaje a Maui y ahora lo he vuelto a ganar. Pensé ‘vaya… ¿qué le ha pasado a mi barriga?’ y mi marido dijo ‘es solo que estás muy llena’, así que me hice un test de embarazo y… bueno… estoy embarazada… cuatro días después se me notaba mucho más, ¡si hay dos ahí dentro se me va la cabeza!», ha comenzado a decir la artista, que está dispuesta a vivir esta dulce espera en la máxima intimidad posible porque no quiere ser fotografiada.

De esa manera anunció su dulce espera a través de su cuenta de Instagram, donde los seguidores de la “Princesa del Pop” no tardaron en reaccionar.

El bebé de Britney y Sam tendrá dos hermanos, nacidos del matrimonio de la cantante con Kevin Federline, del que se separó en 2007.

La ganadora de un Grammy fue madre por primera vez el 14 de octubre de 2005, fecha en la que nació Sean Preston.

Prácticamente un año después, el 12 de octubre de 2006, llegó al mundo Jayden para completar su felicidad.