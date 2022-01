Britney Spears se declaró una «mujer libre» en sus redes sociales

La cantante estadounidense Britney Spears reapareció en sus redes sociales para compartir con sus seguidores su «energía de mujer libre» acompañada de un par de fotos en la que aparece poco cubierta.

“¡Lo hice! Fui a cenar a un muy buen lugar en Los Ángeles. No tenía ninguna expectativa porque no he salido hace tiempo. Solo me dijeron que la comida era buena. Quise estar linda, así que me puse un vestido… o algo así”, escribió la cantante en su cuenta de Instagram.

Asimismo, mostró su asombro por el lugar al que había asistido por la comida y bebida que recibió.

De igual modo, aseguró que entre las atenciones se encuentra su primera copa de vino en 13 años. “Guau, ¿esto es de lo que me he estado perdiendo?”, se preguntó.

“Es una de las experiencias más mágicas de mi vida y nunca la olvidaré”, finalizó Spears.

La celebridad vivió 13 años bajo la tutela de su padre, Jamie Spears, la cual terminó luego de una resolución judicial en septiembre del 2021.

