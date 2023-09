El delantero ecuatoriano Leonardo Campana volvió a anotar un doblete de goles este sábado 16 de septiembre de 2023, en un partido del Inter de Miami de la MLS.

‘El otro Leo’ como se lo apodo al tricolor en Estados Unidos sigue en racha goleadora y pese a la ausencia de Lionel Messi en el equipo, Campana se ha encargado de marcar los goles del equipo.

Pese a la derrota 5-2 ante el Atlanta United, la figura del encuentro fue el delantero ecuatoriano que abrió el marcador en primer instancia con un golazo al minuto 24. Leo recepto un remate que impactó en el travesaño y con gran categoría bajó el baló burló a dos rivales y envió un fuerte remate al arco. Así ponía el marcador 0-1 a favor del Inter Miami.

Buried by Campana 🔥🔥



Arroyo off the crossbar from distance and back to Campana to put us in the lead👏#ATLvMIA | 0-1 pic.twitter.com/yrim6JqHid