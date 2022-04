Campana fue figura en el triunfo del Inter Miami sobre Atlanta

Con el quinto gol en el año del ecuatoriano Leonardo Campana, el Inter Miami derrotó 2-1 este domingo al Atlanta United y logró su tercera victoria seguida en la MLS.

El Inter Miami, franquicia copropiedad de David Beckham, ha ascendido desde la última posición de la Conferencia Este hasta la novena con 10 puntos; los mismos que los equipos en zona de acceso a playoffs.

Con el argentino Gonzalo Higuaín arrancando entre los suplente, el Inter se vio 1-0 en contra en el minuto 13 con el primer gol del mexicano Ronaldo Cisneros en la MLS.

Tras un saque de esquina, el expunta de las Chivas anotó en el área pequeña aprovechando una falla de la zaga de Miami.

En el minuto 28, Campana igualó el marcador con una espectacular acción en la que controló de espaldas un centro al área desde la derecha y remató cruzado a la red.

El ecuatoriano también fue clave en el segundo gol del Inter. En el minuto 64, el tanto de la victoria llegó tras un contraataque en el que Campana dio el pase de la muerte para que Bryce Duke anotara a puerta vacía.

2 goals, 3 points, and a 4 game win streak.



Check out the highlights from our big win at home against Atlanta United. #InterMiamiCF pic.twitter.com/DpmmLBW2iS