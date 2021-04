Carapaz descalificado en la Lieja-Bastoña-Lieja por postura incorrecta

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) fue descalificado en la Lieja Bastoña Liega disputada hoy por una «postura incorrecta» sobre su bicicleta tras su ataque en la Roche-aux-Faucons, cuando marchaba en cabeza.

Carapaz, ganador del Giro de Italia 2019, cruzó la línea de meta a 1.21 minutos del vencedor, el esloveno Tadej Pogacar (UAE-Team Emirates).

Richard lideró la carrera en los kilómetros finales. Despegó del pelotón a falta de 21 kilómetros y buscó defender su posición en la Cote de la Roche-aux-Fancons.

Al tricolor lo sancionaron por una norma que entró en vigor en el reglamento de la Unión Ciclista Internacional el pasado 1 de abril, referente a posiciones peligrosa sobre la bicicleta. En este caso por ir sentado sobre el cuadro con el cuerpo por delante del manillar.

En el descenso, la Locomotora del Carhi adelantó su posición del sillín y pasó a la conocida posición supertuck. Esta posición está prohibida por la nueva normativa de la Unión Ciclista Internacional (UCI).

El supertuck es una postura que permite mejorar la aerodinámica a la hora de descender en bicicleta a gran velocidad, según expertos. Consiste en colocar el pecho sobre el manillar de la bici y sentarse sobre el tubo superior del cuadro; por ello debido a los riesgos que podría conllevar, la UCI ha prohibido su uso en una competición para evitar accidentes.

Carapaz has been disqualified. Thought it would be accepted because seat's point of contact is on the saddle and not on the top tube. #LBL21 pic.twitter.com/WOPVnDisRp