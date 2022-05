Carapaz mantiene la maglia rosa tras la etapa 15 del Giro de Italia

El ecuatoriano Richard Carapaz (Ineos) mantiene la maglia rosa de líder tras culminar la decimoquinta etapa del Giro de Italia disputada entre Rivarolo Canavese y Cogne, de 177 km. La jornada se llevó el italiano Giulio Ciccone (Trek Segafredo).

Ciccone fue el más fuerte de la numerosa escapada del día y con un ataque en la subida a Cogne logró llegar a meta en solitario, con un tiempo de 4h.37,41. Segundo fue el colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious), a 1.31 minutos, y tercero el español del Movistar Antonio Pedrero, a 2.19.

El grupo de favoritos llegó a meta a 7,47 del ganador, con Carapaz manteniendo la maglia rosa, con una diferencia de 7 segundos sobre el australiano Jai Hindley (Bora) y de 30 respecto al portugués Joao Almeida (UAE Emirates). Mikel Landa es cuarto a 59 segundos.

