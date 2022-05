Carapaz mantiene su posición en la general; Cavendish gana la etapa 3 del Giro de Italia

El británico Mark Cavendish fue el vencedor al esprint de la tercera etapa del Giro de Italia, este domingo en Balatonfüred. Mientras que Carapaz mantuvo sus posición en la clasificación general.

Cavendish (36 años) fue el más rápido del día, por delante del francés Arnaud Démare (2º) y del colombiano Fernando Gaviria (3º), tras 201 km algo monótonos alrededor del lago Balatón. Es el 16º triunfo de etapa de ‘Cav’ en el Giro, donde el neerlandés Mathieu Van der Poel mantuvo la ‘maglia rosa’ de líder.

Los ecuatorianos Richard Carapaz , Jhonatan Narváez, Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda llegaron en el pelotón principal.

Esta tercera etapa del Giro de Italia, la última en Hungría, tuvo un recorrido casi llano de 201 kilómetros entre Kaposvár y Balatonfüred. Además, fue una de las etapas más largas de la competencia y que se perfiló para los velocistas.

