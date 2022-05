Carapaz, el mejor latinoamericano en la crontrarreloj del Giro de Italia

El ecuatoriano Richard Carapaz fue el mejor latinoamericano ubicado en la contrarreloj de 9 kilómetros por un circuito urbano de Budadest. El británico Simon Yates (BikeExchange) se llevó esta segunda etapa del Giro de Italia.

Carapaz llegó en el puesto 19 a 28 segundos de Yates. Con un tiempo de 12:18, el tricolor logró una buena participación, pese a no ser su especialidad. Sin embargo, con este resultado, salió del top 10 de la clasificación general y ahora se ubica en el puesto 15.

