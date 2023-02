La audiencia preparatoria de juicio contra Germán Cáceres y Alfonso C., se suspendió este martes 14 de febrero del 2023. No obstante, durante la diligencia el juez Germán Gallo declaró válido todo lo actuado en el caso por femicidio de María Belén Bernal en la Escuela Superior de Policía en Quito.

Según el magistrado, durante la investigación de Fiscalía no se cometieron violaciones al debido proceso o al derecho de los dos procesados: Germán Cáceres y el teniente de Policía, Alfonso C., por lo que el proceso judicial avanzará.

La diligencia se desarrolló este 14 de febrero en la Casa de Justicia de Carcelén, norte de Quito. Allí Fiscalía acusó con más de 100 elementos de convicción a: Cáceres, esposo de María Belén Bernal y ex teniente de Policía como autor del crimen, y a Alfonso C., subteniente de Policía quien estuvo de guardia en la Escuela Superior de Policía el día del femicidio, como autor por omisión.

Cerca de las 17:45, Fiscalía informó que la audiencia se suspendía y se retomará este miércoles 15 de febrero a las 08:00. En la audiencia el juez deberá decidir si llama a juicio o emite sobreseimiento a favor de Cáceres y Alfonso C.

A este proceso solo fueron llamados Cáceres, quien confesó haber matado a María Belén Bernal cuatro meses después del atroz crimen, y Alfoso C. En este caso también estuvo procesada la cadete Joselyn Sánchez, sin embargo, la Fiscalía presentó, 18 de enero de 2023, un dictamen abstentivo a su favor y recuperó su libertad.

Jesús López, abogado de Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, indicó previo a la audiencia que se presentarán en la acusación particular alrededor de 200 testigos. «Solo anunciaremos los testigos que asistirán a la siguiente fase, que es la de juzgamiento. Hoy no se receptará la declaración de absolutamente nadie, y el juez tomará su decisión con base en documentos, informes y pericias», informó.

Por su parte, Otavalo aseguró que lo único que espera es que se haga es justicia. «No estamos buscando venganza, que atropellen a nadie. Estoy buscando justicia y la justicia es que, en derecho, el juez determine cuáles son los culpables», anotó al señalar que hay «un femicida confeso, Germán Cáceres, y el autor por omisión, Alfonso C.

Además, pidió que no se haga espíritu de cuerpo en referencia al vínculo de Cáceres con Alfonso C. «Él en dos horas simplemente salió absuelto y no lo podemos permitir. Ya basta de tanto apadrinamiento, de tanta ceguera del Estado, de la institución policial como tal», subrayó.

