Caso Byron Castillo recuerda cuestionadas prácticas del fútbol ecuatoriano

Hasta la Fiscalía han llegado varios casos de jóvenes reclutados por clubes que alteran su nacionalidad y edad para tener ventajas en sus divisiones, ninguno ha terminado en sanción.

Y es que el caso de Byron Castillo recordó algunas de estas prácticas cuestionadas en el fútbol ecuatoriano.

Santiago Zambrano, abogado deportivo explica que aunque la decisión de que Castillo juegue o no el Mundial con Ecuador no se ha tomado, “este es un caso de sí, pero no, con muchas ambigüedades, si la Federación ha tomado esa estrategia yo les aconsejo que la sigan. Porque si no estás demostrando que te has equivocado todo este tiempo”.

En 2016 un informe del Registro Civil señalaba que el acta de nacimiento de Byron Castillo en el archivo nacional era inexistente, incluso decía el informe que en al acta de clausura que existe se evidencian enmendaduras.

Pero tras la revisión de otro informe del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) menciona otros 7 jugadores, y dice que en muchos casos, las suplantaciones de identidad se realizan con identidades de sus propios hermanos.

Algunos de los casos han llegado a Fiscalía, se acusó a los dirigentes deportivos de trata de personas, pero las investigaciones, jamás obtuvieron sentencia.

Mire también: