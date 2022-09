El celular de Germán C., esposo de María Belén Bernal, es investigado

«La madrugada del 11 de septiembre Germán C. se descarga un protocolo para el manejo de cuerpos en tiempo de covid, estamos pensando que debe estar siendo asesorado», dice Gonzalo Matovelle, abogado de la familia de María Belén Bernal, la joven ecuatoriana que fue víctima de femicidio en la Escuela Superior de Policía, en Quito.

La madrugada del mismo domingo 11 de septiembre testigos escucharon cuando María Belén Bernal pedía auxilio desde el dormitorio de su esposo en la ESP, el teniente Germán C., instructor de cadetes.

Ese domingo, ella desapareció. Diez días después su cadáver fue hallado en una ladera del cerro Casitagua, atrás de la Escuela de Policía.

Después de denunciar la desaparición, Germán C. entregó su teléfono para las pericias de ley. Según el acta de devolución y entrega de evidencias, el uniformado había borrado mensajes.

En la versión que Germán C. dio a la Fiscalía General del Estado, el martes 13, antes de darse a la fuga, indicó que hubo forcejeos con María Belén Bernal y que ella se quedó en la Escuela Superior de Policía hasta las 19:30 de ese domingo.

“El video de un carro con vidrios polarizados que aparentemente no es el que utiliza Germán C. fueron registrados por las cámaras de la Escuela Superior”, indicó el abogado de la familia de María Belén Bernal, Gonzalo Matovelle.

Además, en la versión que rindió la cadete detenida Josselyn S, señala que no solo ella escuchó los gritos y golpes en la habitación de Germán C.

“Usted tranquila que en el Castillo Grayskull no hay cámaras y usted no escuchó nada”, esto le había dicho Germán C. a Josselyn S.

El miércoles 21 de septiembre el Gobierno de Ecuador confirmó que los restos humanos hallados en el cerro Casitagua, detrás de la Escuela Superior de Policía, correspondían a María Belén Bernal, desaparecida el domingo 11 de septiembre, después de que ingresara a ese centro de formación para visitar a su esposo, Germán C., instructor de cadetes. Él es el principal sospechoso del femicidio de María Belén Bernal.