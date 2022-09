Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal: ‘Es un crimen de Estado’

Las imágenes eran desgarradoras. Elizabeth Otavalo acariciaba el féretro de su hija María Belén Bernal mientras voces de mujeres repetían: «Ni una menos, vivas nos queremos». Cerca de las 11:00, el cortejo ingresó al Teatro de la Universidad Central del Ecuador, en Quito, este jueves 22 de septiembre de 2022.

El miércoles 21 de septiembre el Gobierno de Ecuador confirmó que los restos humanos hallados en el cerro Casitagua, detrás de la Escuela Superior de Policía, correspondían a María Belén Bernal, desaparecida el domingo 11 de septiembre, después de que ingresara a ese centro de formación para visitar a su esposo, Germán C., instructor de cadetes.

“Mi hija es una víctima, ella murió dentro de la Escuela Superior de Policía, por lo tanto es un crimen de Estado”, sentenció Elizabeth Otavalo, madre de María Belén Bernal, en una breve declaración para la prensa en la Universidad Central.

Asimismo, Otavalo dijo que ha pedido a la fiscal general, Diana Salazar, que la entidad invite a expertos internacionales para que participen en las investigaciones por el femicidio de su hija y aseguró que acudirá a instancias internacionales.

CASO MARÍA BELÉN BERNAL

El caso de María Belén Bernal saltó a la luz con la denuncia realizada por su familia, alarmada al no saber nada de ella tras visitar en la madrugada del domingo 11 de septiembre a Germán C. en la Escuela Superior de Policía, donde tienen registro de su entrada pero no de su salida.

El ministro Carrillo reconoció un fallo en los protocolos de seguridad del recinto policial, pues en esa misma madrugada Cáceres salió del complejo en un vehículo que no fue revisado.

Por este caso hay una docena de miembros de la Policía que la misma institución ha prometido que serán despedidos al haber contribuido por acción o por omisión a la muerte de Bernal.

También hay una cadete de la Escuela que fue detenida por presuntamente estar involucrada en los hechos, mientras que toda la plana mayor de centro formativo de policías de Ecuador ha sido reemplazada por mujeres.

Geraldine Guerra, de la Fundación Aldea, que mapea femicidios en Ecuador, reportó que en lo que va de 2022 se han producido 206 asesinatos de mujeres.

«Este año en el Ecuador cada 28 horas han asesinado a una mujer por la violencia femicida», dijo.

Estadísticas oficiales indican que 65 de cada 100 mujeres de 15 a 49 años han experimentado alguna forma de violencia en el país.