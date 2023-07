César Rohon: Vamos a iniciar obras, no venimos a ofrecer nada

El Ministro de Transporte y Obras Públicas, César Rohon, habló sobre la situación vial del Ecuador. En el espacio de entrevistas de Teleamazonas, de este lunes 17 de julio del 2023, aseguró que su objetivo en durante su gestión es iniciar obras.

Rohon indicó que la problemática en la Amazonía en torno a las vías ya está solucionada. Para ello, se firmó un decreto presidencial, donde hay un compromiso del Gobierno para realizar la reparación vial e inicialmente se colocarán seis puentes que están en muy mal estado.

Además, dijo que el principal problema es la falta de mantenimiento en la troncal amazónica, por esose trabajará en esta zona con el proyecto del ministerio denominado MPR (mantenimiento por resultados», con el cual se asegurará su reparación y mantenimiento constante.

El ministro dijo que, por el momento, trabajarán en la intervención del eje vial que une a la Sierra con la Costa y la troncal amazónica. Rohon aseveró que con su gestión es posible que la obra se inaugurada por su gestión.

“Vamos a iniciar obras. Aquí no venimos a ofrecer nada. Yo he venido a trabajar y ejecutar. Estoy laborando para poder llevar a cabo la reconstrucción vial que necesita el país”, afirmó.

Sobre las condiciones de las vías en Esmeraldas, reveló que desde el Ministerio de Obras Públicas se ha podido habilitar el paso en la Chamanga y pronto se lo hará en La Galera. «Estamos trabajando en esto pese a que no es nuestra responsabilidad directa, pero como no vamos a ayudar a Esmeraldas», añadió.

También señaló que están trabajando para llevar a cabo la compra y colocación de puentes Bailey a escala nacional con el objetivo de solucionar los problemas actuales y los que podrían venir con el fenómeno de El Niño.

Finalmente, reveló que el fondo de la reconstrucción ya se acabó y por eso muchos proyectos aprobados no han podido iniciarse por falta de recursos económicos. Rohon indicó que no hay más de 9 millones de dólares que ya están siendo invertidos, pero también cuestionó el manejo de este fondo en las administraciones anteriores pues no habrían cuentas ni responsables en cada gasto.

