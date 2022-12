¿Cómo crear un chat para hablar consigo mismo en WhatsApp?

Llegó a WhatsApp una de las funciones más esperadas, los usuarios de la aplicación de mensajería ya tienen la opción de crear un chat consigo mismo para guardar archivos, contactos, enlaces, entre otros.

El ‘Message Yourself‘ se encuentaba en pruebas con los usuarios de WhatsApp Beta desde octubre y llegará a todos los usuarios de Android e iOS en las próximas semanas.

Además, Meta, empresa dueña de la aplicación, reveló que todo lo que se envíe en el chat contará con el cifrado de extremo a extremo, por lo que el dueño de la cuenta es el único que lo puede ver. Y también contará la sincronización para que el contenido se muestre en otros dispositivos donde la cuenta esté abierta.

Para generar este chat en WhatsApp, los usurios deberán realizar el siguiente proceso:

Say 👋 to 🆕 Message Yourself.



You can now send reminders 📝, inspiration ☁️, and everything in between to yourself in one easy-to-find place synced across all your devices. pic.twitter.com/4dahlgXysi