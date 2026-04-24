¿Cuándo es el Día de la Madre 2026 en Ecuador?

El Día de la Madre es una de las celebraciones más importantes en Ecuador.

El Día de la Madre, una de las fechas más significativas en Ecuador, se celebrará el domingo 10 de mayo de 2026. Como dicta la tradición el homenaje se realiza el segundo domingo de ese mes.

Más allá de ser una jornada familiar, esta fecha también tiene un fuerte impacto social, cultural y comercial en el país, pues se realizan celebraciones, consumos en restaurantes y compras de regalos.

Mujeres que eligen no ser madres

Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), existen más de 4,6 millones de madres ecuatorianas, basados en el Censo de 2022.

Las provincias con mayor número de madres son Guayas, Pichincha, seguida por Manabí, Los Ríos y Azuay. En contraste, las cifras más bajas se registran en Galápagos, Pastaza y Zamora Chinchipe.

La fecha del Día de la Madre varía en el mundo. La fecha de celebración en Ecuador coincide con países como Estados Unidos, Colombia, Perú y Chile, que también lo celebran el segundo domingo de mayo. En cambio, en España se conmemora el primer domingo de ese mes.

La celebración también tiene un componente religioso importante, ya que mayo es considerado el mes de la Virgen María dentro de la tradición católica, lo que refuerza el simbolismo de esta fecha.