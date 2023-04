El ecuatoriano de 15 años, Kendry Paéz, destaca en el Sudamericano sub-17, mientras que la prensa internacional lo vincula con un grande de Europa. La información la compartió Fabrizo Romano, periodista especializado en fichajes internacionales

El especialista bautizó a Páez como el niño prodigio ecuatoriano. El jugador actualmente está concentrado con la mini Tri, que disputa el torneo clasificatorio al mundial de la categoría. En este ya disputó los dos primeros encuentros con la selección y ha destacado contra Brasil y Colombia.

En sus dos primeros encuentros en el Sudamericano, Kendry Páez ha demostrado toda su calidad. En más de una oportunidad evidenció sus grandes condiciones con llamativas jugadas individuales. El mediocampista de Independiente del Valle (IDV) ya acumula tres asistencias en el torneo juvenil de selecciones.

Según Romano, la joya del IDV llegará a Stamford Bridge cuando cumpla la mayoría de edad. “Chelsea firmará al niño prodigio ecuatoriano Kendry Páez de Independiente del Valle. Kendry se unirá cuando cumpla 18 años», escribió el periodista en sus redes sociales.

Chelsea will sign Ecuadorian wonderkid Kendry Paez from Independiente del Valle — as exclusively revealed in February 🔵🇪🇨 #CFC



Born in 2007, Kendry’s will join when he will turn 18.



The deal will be signed soon.



Package could reach €20m fee [main part add-ons].



Here we go. pic.twitter.com/Eqq1M6h9j5