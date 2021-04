Autoridades de China inauguraron este domingo lo que sería ‘la primera señal de tráfico’ para camellos en todo el mundo. El semáforo está ubicado en una zona turística cerca de la ciudad de Dunhuang, en la provincia de Gansu, según informó el medio estatal ECNS.

The first traffic light in the world for camels has been installed in NW China's Gansu province.



The light will help with guiding the increasing camels, vehicles and pedestrians cross the "roads" in an orderly manner. pic.twitter.com/0d98IJBmGy