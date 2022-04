«Chito» Vera contra Rob Font en UFC Fight Night: horarios y canales

El ecuatoriano Marlon «Chito» Vera peleará este sábado 30 de abril en su primer evento estelar en la UFC contra el estadounidense Rob Font en la categoría gallo.

El enfrentamiento entre Vera y Font será la estelar en una cartelera compuesta por otros seis combates. Ambos peleadores subirán con el objetivo de escalar en el ranking para acercarse a disputar el título.

«Chito» Vera es el octavo en el ranking gallo, mientras que Font es el tercero. Por lo que un triunfo del ecuatoriano permitiría que mejore su puesto en el ranking.

La cartelera estelar arrancará a las 18:00 y se podrá visualizar por ESPN+ y Star Plus. Se prevé que el compatriota luche pasado las 21:00 (Hora Ecuador, Colombia, México).

Este viernes se llevó adelante la ceremonia de pesaje, donde Rob Font superó el peso previsto de 136 libras para este combate.

El estadounidense se excedió en 2,5 libras, situación que le representa una multa del 20% de la bolsa económica que genere este combate. Mientras que Marlon, como siempre, obtuvo el pesaje correcto para su pelea.

En sus redes sociales, el manabita se ha mostrado decidido a vencer a Font y escalar en el ranking. «Vivo mi vida lo mejor que puedo porque tengo un equipo extraordinario a mi alrededor. Mañana doy cada onza de mí en esa maldita jaula», escribió en su cuenta de Twitter.

I live my life around been the best I can posible be I have an extraordinary team around me. Tomorrow I give every ounce of me in that fucking cage https://t.co/o5OgXmnPBy