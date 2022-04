Este viernes se llevó adelante la ceremonia de pesaje previo a la pelea estelar de la UFC entre Rob Font y Marlon «Chito» Vera.

El combate se desarrollará el sábado 30 de abril, en el UFC Apex de Las Vegas, programado para las 18:00 de Ecuador, aproximadamente.

La principal novedad este viernes fue el pesaje de Rob Font, quien superó el peso previsto de 136 libras para este combate.

Rob Font has been fined 20% of his purse for missing weight and his main event with Marlon Vera *WILL GO ON* at #UFCVegas53.



Full details: https://t.co/VF8sDKA59q pic.twitter.com/0xqFMljR3y