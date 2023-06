Chito Vera enfrentará a Henry Cejudo en agosto 2023

Marlon ‘Chito’ Vera volverá al octágono de la UFC para enfrentar a Henry Cejudo. La pelea se realizará el 19 de agosto del 2023 en el TD Garden de Boston, Estados Unidos. Así lo confirmó la empresa este viernes 23 de junio en sus redes sociales.

El encuentro del UFC 292 se confirma tres meses después de la dura derrota del ecuatoriano ante el estadounidense Cory Sandhagen. Este combate era importante para ‘Chito’ pues con una victoria esperaba enfrentarse al campeón de peso gallo, quien ya lo había retado.

Además, el resultado le costó el descenso en el ranking de la categoría, donde se ubica tercero y actualmente ocupa la sexta posición, mientras que Sandhagen ascendió a la cuarta casilla. Tras finalizar, la pelea, el manaba de 30 años reconoció su bajo desempeño y prometió volver al octágono en mejores condiciones para dejar nuevamente el nombre del país en lo alto.

Horas antes de que se conociera este nuevo combate ante Cejudo, Vera había estado calentando el ambiente en redes sociales. Por ello, sus fanáticos creen que una vez más el encuentro traerá sorpresas y demostrará el más alto nivel del tricolor.

Según expertos esta será una pelea co-estelar del combate por el título de la misma categoría entre el campeón Aljamain Sterling y el contendiente Sean O´Malley, a quien ‘Chito’ ya venció por nocaut técnico en el primer round.

ALL THE SMOKE 😮‍💨😮‍💨😮‍💨 @HenryCejudo and @ChitoVeraUFC will step into the Octagon on August 19th at #UFC292!



Tickets: https://t.co/mpJ6ZUPws2 | @TDGarden pic.twitter.com/lYz3QvrVap