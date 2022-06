Chris Evans habla de Shakira: «Me avergonzaría mucho estar a su lado»

Shakira en las últimas semanas ha sido tendencia a nivel mundial tras anunciar su separación con el futbolista Gerard Piqué y en medio de su escandaloso anuncio surgieron varios rumores que la vinculaban a la cantante colombiana con Chris Evans y Henry Cavill.

La vinculación amorosa se dio después de que Shakira anunciara a través de un breve comunicado que su relación con Gerard Piqué había llegado a su fin. A partir de entonces se viralizaron rumores del interés de los actores que interpretan a dos icónicos superhéroes.

Primero se viralizó la reacción de Henry Cavill al ver a Shakira en una alfombra roja del 2015. Video que generó mucha ilusión en su fanáticos de un posible romance, que días depués se descartó por los mismos internautas al señalar que el actor que da vida a ‘Superman’ tiene pareja.

No obstante, los fanáticos continuaron en la «búsqueda de nuevo galán» para la barraquillera. Es así que un pequeño detalle en las cuentas de Instagram del ‘Capitán América’ y la artista dio paso a una nueva vinculación amorosa.

Chris Evans comenzó a seguir en Instagram a la cantante colombiana justo en el momento en el que se disparaban los rumores de una crisis sentimental con Piqué. El actor solo sigue a 213 personas en su cuenta personal y Shakira es una de las pocas personas del ámbito musical en esta lista. Situación que bastó para que los fanáticos se ilusionaran con una relación en muy poco tiempo.

En una reciente entrevista concedida al canal Univisión durante un evento en el Capitan Theatre de Hollywood, California, el actor de ‘Capitán América’ habló sobre la artista.

«Shakira te empezó a seguir en redes sociales ¡Y el internet se volvió loco! ¿Ya la conociste?«, preguntó la periodista. Y Chris Evans, con una sonrisa, no duda en contestar: «No, no, nunca la he conocido, pero soy un gran fan«.

Luego, la periodista le pregunta si participaría en uno de sus videoclips. «Ay, Dios, me avergonzaría mucho estar a su lado, ella es demasiado buena haciendo eso», manifestó.