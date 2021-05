Chris Froome: ‘No saben quién soy yo, nunca me rindo’

Chris Froome, cuádruple ganador del Tour de Francia, mantiene intactas sus ilusiones por volver a su mejor nivel. De igual manera, despeja las críticas que indican que es un corredor cerca de su retirada. El británico de origen keniano, a sus 35 años, sale al paso de algunos que se atreven incluso a reirse de él.

«Después del Tour de los Alpes y el Tour de Romandía, escuché a mucha gente en las redes sociales diciéndome que dejara mi bicicleta o que estaba acabado. Todo eso me hace reír. No saben lo grave que ha sido mi lesión y lo lejos que he llegado. No saben quién soy. Soy alguien que no se rinde y sé que puedo hacerlo», indica en un vídeo del equipo el también doble ganador de la Vuelta y maglia rosa del Giro.

Chris Froome, clasificado en el puesto 93 en el Tour de los Alpes y en el 96 en Romandía, considera que necesita tiempo y trabajo, y está dispuesto a asumir ese sacrificio.» Cuantas más críticas recibo, más motivado estoy para hacer más», subraya.

Voy progresando

El objetivo del ciclista del Israel Start Up es el Tour de Francia, carrera que preparará con una concentración en Tenerife.

«Siento que voy progresando y me siento bien en el pelotón. Volveré a Tenerife durante dos semanas para hacer un trabajo intenso en altura. Las últimas carreras me han ayudado mucho y disfruté experimentando esa intensidad en el pelotón. Eso me ayuda a recuperar las sensaciones», señala.

Su objetivo ahora en el plano físico será «perder algo de la masa muscular que gané durante mi rehabilitación». EFE

