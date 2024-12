El ciclista ecuatoriano, Santiago Montenegro, se destacó en la 58ª edición de la Vuelta a Costa Rica al ganar la novena etapa de la competencia disputada este sábado 21 de diciembre de 2024.

La jornada, de 109 kilómetros, tuvo lugar en el Municipio de Naranjo, donde el atleta de 26 años mostró su determinación y esfuerzo para llevar el nombre de Ecuador en alto.

La victoria de Montenegro es la segunda de un ciclista ecuatoriano en esta edición de la Vuelta. Bayron Guamá, también se consagró ganador de la cuarta etapa, manteniéndose además en el top 10 de la clasificación general.

Tras su triunfo, Montenegro, quien es parte del Movistar – Best PC, dedicó la victoria a su resiliencia: «Me la dedico a mí, que siempre he buscado levantarme después de cada caída«.

La Vuelta a Costa Rica culminará este domingo 22 de diciembre del 2024 con una etapa final de 99 kilómetros en el parque Aurora, en Heredia.

