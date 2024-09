Estos son los cierres viales por incendio forestal en Quito

Debido al voraz incendio que se registró en el sector de Guápulo, la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) realizó distintos cierres viales en Quito este martes 24 de septiembre del 2024.

Hasta las 18:50 la avenida Simón Bolívar se encuentra cerrada en ambos sentidos desde el redondel de Zámbiza, en el norte, hasta el intercambiador de la Autopista General Rumiñahui. Más de 460 agentes de la AMT se encuentran desplegados a lo largo de la capital para controlar el tránsito vehicular.

También se encuentra cerrado el túnel Guayasamín en sentido a Cumbayá debido a la presencia de humo en el interior de la infraestructura. Además, hay un cierre en la Av. Simón Bolívar y Ruta Viva.

En el sur, el cierre es a la altura del Intercambiador de la Simón Bolívar y Rumiñahui. La vía está cerrada en sentido sur – norte.

Lea también:

El alcalde solicitó a la ciudadanía no salir de sus domicilios en caso de no ser necesario. El objetivo es no obstaculizar las vías para permitir la llegada de tanqueros al sitio en el que se registra el incendio.

Debido a la gran afluencia de vehículos en el sector de El Trébol se realizó un contraflujo desde la Autopista General Rumiñahui hasta Alma Lojana.

Las autoridades recomiendan tomar rutas alternas como vías alternas como las avenidas Maldonado, Velasco Ibarra, Napo, Pichincha, Eloy Alfaro, América y Mariscal Sucre.

También en Teleamazonas: