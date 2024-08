El colectivo ciudadano Defiende tu Voto, liderado por Néstor Marroquín, recolectará firmas para revocar del mandato al alcalde de Quito, Pabel Muñoz. Este 5 de agosto del 2024, solicitará los formularios para recoger las firmas en la Delegación Electoral de Pichincha.

El pedido de Marroquín tiene como argumento que Pabel Muñoz hizo campaña a favor de la excandidata presidencial, Luisa González, del movimiento Revolución Ciudadana, en los comicios anticipados de 2023.

Según la legislación ecuatoriana está prohibido que las autoridades en funciones realicen campaña electoral a favor de algún candidato. Por lo tanto, según este colectivo, el Burgomaestre habría incumplido su obligación de respetar la Constitución y la Ley.

Además de la campaña a Luisa González, Marroquín mencionó que hay ausencia de obras, falta de capacidad administrativa y de gestión a favor de los quiteños.

Lea también:

Pabel Muñoz se pronuncia

Luego de conocer la intención de recolectar firmas para pedir su revocatoria, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, aseguró que para llevar a cabo este pedido deben existir causales y que en este caso no existen.

“Que sigan con sus intentos. Nosotros estamos trabajando por la ciudad. Queremos recuperar todo: la seguridad, el empleo, la tranquilidad, las oportunidades de desarrollo. Los otros solo tienen amargura en su corazón”, sostuvo.

Según Muñoz, la causa para solicitar esta revocatoria serían los operativos para controlar el exceso de velocidad, que se hicieron la semana anterior. Sería inédito que una autoridad sea revocada de su mandato por aplicar la ley”, enfatizó el Alcalde.

Subrayó que hay muchos intereses y una campaña electoral de por medio. “No tengo la más mínima duda de que algunos harán de la campaña política ataques a Cuenca, Guayaquil, Manta, Portoviejo, porque hay algunos que lastimosamente viven de la política del ataque. En cambio, me he ido asentando en la política de la propuesta”, añadió Muñoz.

También en Teleamazonas: