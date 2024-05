Pabel Muñoz, alcalde de Quito, ofreció disculpas públicas a la ciudadanía, este lunes 13 de mayo del 2024 y anunció que acudirá a pagar una multa impuesta en la sentencia del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El Alcade, en el programa Frecuencia Quiteña, ofreció disculpas y aseguró que pagará la multa dentro del plazo establecido. “Cumplo con lo dispuesto en la causa 316 del TCE. Yo no estoy de acuerdo con el hecho de que los funcionarios utilicen fondos y recursos públicos para hacer proselitismo”, señaló Pabel Muñoz.

«Aquellos que se benefician de esos proselitismos pierden respaldo político de la ciudadanía. En mi caso, tengo un respaldo ciudadano de mayor porcentaje del que fui electo, pero he recibido ataques de ciertos sectores políticos, eso es parte de su mediocridad y nos hacen perder el tiempo”, dijo el Alcalde de Quito.

“Pero resulta incomprensible que cualquier militante de algún movimiento no pueda participar de la contienda y hacer política, cómo es que algunas figuras políticas lo puedan hacer y otras no, unas son sancionadas y otras no, es un carácter subjetivo y afecta los derechos políticos y ciudadanos”, añadió el funcionario.

La tarde del miércoles 24 de abril de 2024, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) falló en contra de la apelación presentada por el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, a la sanción por infringir la norma que prohíbe a los funcionarios públicos participar en campañas electorales.

Con tres votos a favor, el organismo ratificó la sentencia del juez de primera instancia, Joaquín Viteri, que impuso la sanción a Muñoz por haber participado en la campaña electoral de Luisa González, a la Presidencia de la República en 2023.

El fallo del TCE dispuso al Alcalde de Quito cancelar la multa impuesta de 9 000 dólares, además de ofrecer disculpas públicas.

