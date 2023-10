El delantero Luis Díaz, del Liverpool, y el volante James Rodríguez, del brasileño São Paulo, encabezan la lista de 26 jugadores convocados a Colombia por el argentino Néstor Lorenzo para enfrentar a Ecuador en la doble fecha de las eliminatorias sudamericanas de octubre.

Entre las caras nuevas están los defensas Willer Ditta, del mexicano Cruz Azul, y Cristian Borja, del También destaca Kevin Castaño, del Cruz Azul, que va en reemplazo de Jefferson Lerma.

Y una de las ausencias que se registra en este llamado es la del volante Juan Guillermo Cuadrado, del Inter de Milan, quien se recuperó de una lesión, pero no sumó ningún minuto desde el partido contra Venezuela en la primera fecha de la eliminatoria suramericana e incluso su equipo pidió que no fuera convocado.

Colombia, que ocupa la tercera casilla con cuatro puntos en las eliminatorias que dominan Brasil y Argentina, cada una con seis unidades, enfrentará el 12 de octubre al seleccionado de Uruguay en el estadio Metropolitano de Barranquilla, y cinco días más tarde se medirá con Ecuador en Quito.

Este es el listado de 26 jugadores convocados para Colombia:

Porteros: Álvaro Montero (Millonarios), Camilo Vargas (Atlas-MEX) y Kevin Mier (Atlético Nacional).

Defensas: Carlos Cuesta (Genk-BEL), Cristian Borja (Braga-POR), Daniel Muñoz (Genk-BEL), Davinson Sánchez (Galatasaray-TUR), Deiver Machado (Lens-FRA), Frank Fabra (Boca Juniors-ARG), Willer Ditta (Cruz Azul-MEX), Santiago Arias (Cincinnati-USA) y Yerson Mosquera (Cincinnati-EUA).

Volantes: James Rodríguez (Sao Paulo-BRA), Jhon Arias (Fluminense-BRA); Jorge Carrascal (Dínamo-RUS), Kevin Castaño (Cruz Azul-MEX), Matheus Uribe (Al-Sadd-CAT), Richard Ríos (Palmeiras-BRA), Wilmar Barrios (Zenit-RUS) y Yaser Asprilla (Watford-GBR).

Delanteros: Diego Valoyes (Juárez-MEX), Jhon Jader Durán (Aston Villa-GBR), Luis Díaz (Liverpool-GBR), Luis Sinisterra (Bournemouth-GBR), Mateo Casierra (Zenit-RUS) y Rafael Santos Borré (Werder Bremen-GER).

