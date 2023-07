Colombia sonríe, Nueva Zelanda llora, Suiza y Noruega empatan en Mundial femenino

De la mano de una inspirada Linda Caicedo, Colombia abrió su participación en el Mundial femenino con un triunfo 2-0 ante Corea del Sur. Mientras la anfitriona Nueva Zelanda sufrió un sorpresivo revés ante Filipinas, que la derrotó 1-0.

En el tercer partido de la jornada, Suiza y Noruega igualaron sin goles, un resultado preocupante para las nórdicas, que llegaron con cartel de aspirantes al título y ahora arrastran una derrota y un empate.

El primer encuentro de la fecha fue el debut soñado de Colombia, que dio un paso importante para avanzar a la segunda ronda por el Grupo H, que incluye también a Alemania y Marruecos.

Pero la atención estaba sobre Caicedo, la gran figura del fútbol colombiano que a sus 18 años fichó por el Real Madrid. Sus rápidas incursiones por la banda izquierda propiciaron numerosas faltas de parte de la defensa surcoreana para frenar su habilidad con la pelota.

«Linda es una jugadora extraordinaria, tiene un nivel increíble de madurez y podemos ver que en el campo es una de las líderes: pide el balón, siempre empuja más. Es de otro planeta, una jugadora única», declaró el entrenador asistente de Colombia, Angelo Marsiglia.

En el segundo tiempo, las surcoreanas lucharon arduamente por acortar el marcador, pero fueron las colombianas las que lograron mantener el control del partido e, incluso, tener las mejores oportunidades de ampliar el marcador.

«En un torneo tan corto es importante ganar el primer partido», destacó Marsiglia, quien estuvo en el banquillo en lugar del suspendido entrenador Nelson Abadía.

Marsiglia se mostró confiado en que sus jugadoras «podrán brillar» cuando enfrenten el domingo próximo a Alemania, una de las selecciones llamadas a levantar la copa y debutó en el torneo goleando 6-0 a Marruecos.

En el minuto 78, ingresó al partido la surcoreana Casey Yu-Jin Phair, que con 16 años y 26 días cumplidos, se convirtió en la jugadora más joven en actuar en un Mundial Femenino, según la página web de la FIFA.

En el segundo encuentro de la fecha, Filipinas dio la sorpresa al derrotar a Nueva Zelanda, una de las anfitrionas del torneo, que había dado la sorpresa al derrotar a Noruega en el partido inaugural. Sarina Bolden anotó el gol de Filipinas en el primer tiempo ante más de 32.000 espectadores en la capital neozelandesa de Wellington.

«Tiene que ser uno de los mejores logros (deportivos) en la historia del país», aseguró el entrenador de Filipinas, el australiano Alen Stajcic.

Las jugadoras de Nueva Zelanda quedaron en lágrimas tras la derrota, afirmó su entrenadora, Jitka Klimkova.

