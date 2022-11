Comerciantes de mercados están en contra de la informalidad

Las personas que laboran en los 54 mercados de Quito están en contra de la informalidad que se toma las calles de la capital.

“No estamos en contra del trabajo de los señores, pero si en contra del trabajo deshonesto y desleal que hay para nosotros como comerciantes regulados de los mercados”, dice Paulina Lema, vicepresidenta del Mercado Central.

Por su parte, los informales interpusieron una acción de protección que les permita trabajar libremente en el espacio público, situación con la que no están de acuerdo los comerciantes de los mercados.

“De la misma manera que las autoridades del Municipio nos exigen un orden también para ellos debe haber un orden. Dicen que son personas vulnerables por su trabajo, pero no es así. En los mercados tenemos espacios para estas personas”, comenta Marcela Ortiz, presidenta del mercado de Santa Marta.

Sin embargo, desde el sector informal manifiestan que seguirán en las calles y piden que les dejen trabajar. “Si nos dan una reubicación, pero no en los mercados porque ahí no se vende. Hay puestos, es verdad pero adentro la gente no llega a comprar”, dice María

Lee también: