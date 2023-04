La Comisión de Fiscalización conoció la solicitud de juicio político a Lasso

La Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional avocó conocimiento de la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso. Los plazos empezarán a correr una vez que se notifique a las partes.

Esta sesión no estuvo alejada de los desacuerdos entre los asambleístas que integran la mesa legislativa. El debate giró alrededor de qué se podría decir o no en este espacio. “Rechazar rotundamente que tengamos que ceñirnos a un formato. “Que nos vengan a rayar la cancha de lo que podemos decir o no podemos decir”, dijo Roberto Cuero, asambleísta de Unes.

Por su parte, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización también se pronunció sobre la diligencia.“Vamos a hablar todo lo que quieran pero en el informe motivado no vamos a hablar de Sucumbíos ni de Alausí. Vamos a hablar de Peculado”, dijo.

Similar opinión tuvo Ana Belén Cordero, asambleísta de Creo, al agregar “Todo argumento y toda prueba que se pretenda querer incorporar a esta comisión fuera de lo establecido por la Corte Constitucional no será en lo absoluto admitido”.

A esta sesión acudió solamente una de os cuatro legisladores proponentes del juicio, la asambleísta del correísmo, Viviana Veloz, que intervino y los hizo un pedido. “Tienen la obligación de darle la verdad al país y no pueden actuar con sesgos políticos ni mucho menos ninguno de los miembros de la comisión puede adelantar un criterio”, dijo la legisladora.

Hubo espacio también para los legisladores que acudieron a defender al Primer Mandatario. “No le temamos compañera Veloz a los resultados que pueda obtener esta comisión. El hecho de que la Corte haya dado el paso de sustanciación no quiere decir que ustedes tienen la razón”, comentó Juan Fernando Flores, asambleísta de Creo.

