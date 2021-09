Expertos de la Administración de Fármacos y Alimentos de EE.UU (FDA, en inglés) recomiendan la aplicación de una tercera de la vacuna anticovid de Pfizer, únicamente para mayores de 65 años y población en riesgo. La decisión, tomada este viernes, llega luego del rechazo hacia el plan del gobierno para una dosis de refuerzo para todos, incluido la población sana.

El gobierno, presidido por Joe Biden, anunció hace semanas un plan para comenzar a administrar las dosis de refuerzo durante la semana del 20 de septiembre. Las autoridades esperaban solamente la aprobación de la FDA y de los Centros de Control de Enfermedades de EE.UU. (CDC)

Durante la evaluación del comité de asesores de la FDA se expresaron dudas sobre la seguridad de una dosis de refuerzo en adultos jóvenes y adolescentes. Especialistas se quejaron de la falta de datos sobre la seguridad y la eficacia a largo plazo de una dosis de refuerzo.

Previamente, Pfizer indicó que la inmunidad de las dos dosis estipuladas hasta ahora puede disminuir y que la administración de dosis de refuerzo restablece esa inmunidad. Sin embargo, el doctor Phil Krause, subdirector de la Oficina de Investigación y Revisión de Vacunas de la FDA, señaló que Pfizer estaba utilizando datos que no habían sido revisados por expertos.

«Uno de los problemas de esto es que muchos de los datos que se han presentado y que se están discutiendo hoy no están revisados por expertos y no han sido revisados por la FDA», dijo Krause en la reunión del Comité Asesor de Vacunas y Productos Biológicos Relacionados. Lo que resta ahora es que la FDA tome la decisión de aprobar o no la dosis de refuerzo.

Fuente | CNN/Agence France Press