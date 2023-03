¿Cómo está la violencia contra las mujeres en Ecuador?

Este 2023, Ecuador conmemora otro Día Internacional de la Mujer con altas cifras de violencia de género y femicidios. Geraldina Guerra, presidenta de la Fundación Aldea, dice que «llegamos a este 8 de marzo en un absoluto estado de emergencia en el país y la región».

Desde enero de 2014 hasta diciembre del 2022, la Alianza Feminista para el Mapeo de los Femicidios ha registrado 1 378 casos en Ecuador. Según las cifras del Consejo de la Judicatura, solo entre el 1 de enero y el 19 de febrero de este 2023 hubo 56 femicidios y otras muertes violentas de mujeres en el país. Guerra dice que, en lo que va de este año, hay tantos casos que la Alianza Mapeo no ha podido terminar la validación antes de este 8 de marzo como lo ha hecho siempre.

Además, según los datos del ECU 911, entre el 1 de enero y el 6 de marzo de 2023 hubo 19 381 llamadas por violencia intrafamiliar. La institución calcula que se han recibido un promedio de 298 llamadas diarias por este tipo de emergencia.

Pero más allá de las cifras, dice Geraldine Guerra, las mujeres llegan a este 8M «aterradas con un sistema de justicia que no responde, un sistema de protección que no protege y políticas que no funcionan». La representante de la Red Nacional de Casas de Acogida para víctimas de violencia dice esto porque semanas antes de este día conmemorativo, dos femicidas que no habían cumplido ni la mitad de su condena fueron excarcelados.

Yadira Labanda, mamá de Angie Carrillo, víctima de femicidio, se pregunta «¿con dos femicidas libres, quién nos da seguridad?«. Este 8M, dicen Labanda y Guerra, tiene que ser para Sonia Salamea, mamá de Cristina Palacios, cuyo femicida fue liberado. Además, Guerra hace un llamado a la Dirección Nacional de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro de la Policía Nacional (Dinased) para que se incluya al asesino de Cristina en la lista de búsqueda de la Interpol.

Este Día de la Mujer, dice Labanda, «no hay nada qué celebrar». La madre de Angie Carrillo dice que esta es una fecha para visibilizar que aún falta mucho por hacer, para reivindicar la lucha de las madres y para acompañar y seguir buscando justicia.

Violencia en 2022

El 2022 fue el año más violento para las mujeres en Ecuador. Según la Alianza Feminista para el Mapeo de Feminicidios en Ecuador, las cifras de 2022 fueron las más altas registradas desde que se tipificó el femicidio como delito, en 2014.

Desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2022, la Alianza contabilizó 332 casos de muertes violentas de mujeres por razones de género. De ellas, 134 fueron femicidios; 189, muertes por delincuencia organizada; y se registraron 9 transfemicidios. Según las estadísticas, hubo un femicidio cada 26 horas.

Los datos de la Alianza muestran que de todas las víctimas, al menos 48 habían reportado antecedentes de violencia. Otras nueve tenían boleta de auxilio. Organizaciones de la sociedad civil creen que esos femicidios se hubieran podido prevenir si el Estado tuviera un adecuado sistema de protección. Pero aseguran que no lo hay.

Además, al menos 16 mujeres asesinadas ya habían sido víctimas de violencia sexual. Otras 25 fueron reportadas como desaparecidas antes de ser encontradas sin vida. En total, 245 niños y niñas quedaron huérfanos debido a la violencia contra las mujeres en Ecuador.

Yadira Labanda dice que en este 8M es necesario hablar de los hijos que quedan en la orfandad y las madres que quedan destruidas. También, enfatiza, es un día para recordar a esas madres que lo dejan todo para buscar justicia.

El presupuesto para erradicar la violencia

Este 7 de marzo, el presidente Guillermo Lasso dijo en un mensaje a la nación que el Gobierno aumentó el presupuesto para ejecutar la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres. Ahora, el presupuesto que se debe ejecutar hasta 2025 es de 24 millones de dólares.

Pero el Movimiento de mujeres feministas y disidencias dijo en una rueda de prensa del 2 de marzo de 2023 que no hay recursos ni presupuesto suficiente para prevenir y erradicar la violencia de género en Ecuador. Actualmente, el Ministerio de la Mujer y Derechos Humanos tiene un presupuesto de 18 millones de dólares.

Sin embargo, el monto es insuficiente. De hecho, en 2021, el presupuesto era mayor. La entonces Secretaría de Derechos Humanos tenía un presupuesto anual de 21 millones de dólares. Pero ahora, el monto no solo es menor sino que a las organizaciones les preocupa que no sea ni siquiera eficiente.

La ejecución de presupuesto para la prevención y erradicación de la violencia de género es baja. En 2022, entre enero y septiembre solo se había ejecutado el 15% del presupuesto. «Por lo que las organizaciones no solo piden más presupuesto sino una ejecución efectiva. «¿Cómo es posible que se tenga presupuesto y no se gaste habiendo tantas cosas por hacer?», cuestiona Geraldina Guerra.

De acuerdo con un estudio publicado en el 2020 por el programa PreviMujer-GIZ, la violencia de género, física o psicológica le cuesta a Ecuador 4 608 millones de dólares al año. Eso equivale al 4,28% de su Producto Interno Bruto (PIB). Además, el Estado gasta cerca de 75 millones de dólares para atender a las víctimas cada año, dice el documento. Los expertos dicen que sería más barato para el Estado invertir en prevenir la violencia que en atenderla, pero no hay suficientes políticas.

Además, hace falta justicia. Yadira Labanda dice que el Gobierno tiene una deuda inmensa respecto a la justicia para las víctimas. Muchas de ellas no la consiguen y las que sí, no logran reparación, señala. Labanda cree que «justicia no es solo una sentencia, justicia es reparación y eso no hay».

