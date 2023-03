Las mujeres no se sienten cómodas al caminar por las calles de Quito. Sienten miedo porque se exponen a la delincuencia común y también son víctimas de acoso, violaciones y agresiones. Al consultarles sobre sus temores, responden que uno de ellos es salir a la calle y nunca volver a casa.

Entre los testimonios de mujeres que se sienten vulnerables en las calles está el Melissa. El 24 de diciembre del 2022, la joven de 19 años salió a comprar un café con su hermana Daniela, de 17, en el sector de Cumbayá. Cuando estaban junto a la iglesia, tres hombres se les acercaron y se refirieron a ellas como ‘Las Gatas’. Las jóvenes no sabían que ese era el nombre de una pandilla de mujeres.

Las hermanas caminaron más rápido, cuando uno de los hombres les dijo que habían pagado mucho dinero por matarlas. Después de mostrarles los billetes, sacó un arma de fuego y pidió los celulares de las chicas. “Nos repetía que quería violarnos mientras nosotras le entregábamos nuestras pulseras, aretes y anillos. Por suerte pasó un señor, saqué fuerzas y grité por ayuda, pero él se fue sin hacer nada“, relata Melissa.

Una pareja escuchó los gritos y fue a ayudarlas. Las llevaron a la Policía y sus funcionarios salieron a buscar a los delincuentes. Melissa asegura que encontraron a dos de ellos, pero, los dejaron libres, ya que eran menores de edad.

No es un caso aislado. Diana Baca, por ejemplo, contó que cuando estuvo en una situación de peligro similar en el sector de Bellavista corrió en busca de un lugar en el que pueda entrar y sentirse segura. Hombres desconocidos empezaron a seguir a la joven de 20 años hasta que ella ingresó a una tienda.

En los nueve distritos de Quito, la viceministra de Seguridad Ciudadana, Sandra Molina, detalla que en el 2022 se reportaron 21 752 alertas al ECU 911. Las llamadas fueron por violencia, acoso sexual, violencia física, psicológica o sexual contra la mujer o miembros del núcleo familiar

Pero las mujeres no solo se sienten inseguras en las calles sino también en lugares de diversión como bares, discotecas o incluso en reuniones con amigos, dice Rafaela Marín, de 20 años. «No me puedo sentir cómoda al 100% y no solo porque me quieran manosear o me miren. También por comentarios inapropiados por parte de los hombres al momento de invitarme a su casa. Piensan que podrían tener algo conmigo y es cuando me siento invadida”.

Pamela Ormaza, de 19 años, dice que las mujeres no se sienten cómodas ni protegidas. Por eso aconseja a las mujeres que usen llaveros de defensa personal, ya que estos cuentan con diferentes herramientas que podrían usar en situaciones de peligro.

Recomendaciones de mujeres para mujeres

El poder está en la información: las mujeres necesitan conocer más sobre sus derechos para que puedan exigirlos.

Es fundamental la seguridad de que nadie, por ninguna razón, tiene derecho a violentarlas. No hay justificación o excusa para aceptar la violencia.

Pedir ayuda es clave. hay que buscar un familiar o persona de confianza; o la asesoría de la Policía u organizaciones de la sociedad civil para que estén informadas y sepan detectar la violencia y qué hacer cuando son víctimas.

Es necesario un esfuerzo como sociedad y el cambio de patrones socioculturales que naturalizan la violencia contra las mujeres de toda edad.

Se requiere educar a los niños y reeducar a los adultos para que puedan resolver sus conflictos de manera pacífica, a través del diálogo. Así se construyen relaciones que se basen en el respeto mutuo para erradicar la violencia.

Otras recomendaciones

La viceministra Molina aconseja acudir a sitios de diversión con personas de confianza, no aceptar bebidas de extraños y mantener a la vista las pertenencias, alimentos y bebidas. Además comparte recomendaciones que se pueden aplicar en diferentes situaciones:

No transitar por sitios desolados y poco iluminados.

Llamar al 911 o a cualquier Unidad de Policía comunitaria (UPC) para solicitar auxilio inmediato.

En la medida de lo posible, para llegar segura a su domicilio, utilice servicio público seguro y mantenga contacto con una persona conocida.

Enviar su ubicación a un familiar o a una persona de confianza.

No se distraiga, sobre todo, si es de noche y está sola.

Si es posible, movilícese en grupo.

En caso de robo, no confrontar al delincuente.

Recuerde que cualquier caso de violencia o acoso se puede denunciar en unidades judiciales, Fiscalía o a la UPC más cercana.

Pero las mujeres no pueden encerrarse en su casa por el miedo. Por eso, Karina Arboleda comenzó a tomar clases de defensa personal. La mujer de 50 años sostiene que solo ella puede cuidarse a sí misma y últimamente sale a caminar en su barrio del sur de Quito con un tolete para sentirse segura.

¿Cómo sacar una boleta de auxilio?

Las mujeres también están vulnerables en su casa. La viceministra de Seguridad Ciudadana dice que cada año se entregan, en promedio, 5 000 Medidas Administrativas Inmediatas de Protección (Mapis). Las pueden otorgar los tenientes políticos y comisarios. Con ese documento, la mujer puede demandar la atención inmediata de un policía en el lugar que ella se encuentre.

Para solicitar una boleta de auxilio es necesario acudir a las Unidades Judiciales de Violencia contra la Mujer y la Familia, Juntas Cantonales de Protección de Derechos o Tenencias políticas. Ahí se debe proporcionar la cédula original del denunciante o víctima y la información de la persona a denunciar.

Después de obtenida la boleta de auxilio, las personas que sufran algún tipo de violencia intrafamiliar, tienen la posibilidad de que la Policía las socorra, en un máximo de 5 minutos, asegura Molina.

