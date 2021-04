¿Cómo saber si tus datos quedaron expuestos en la última filtración de Facebook?

Hace pocos días se supo que se filtraron los datos personales de más de 553 millones de usuarios de Facebook, entre los que se incluyen nombres completos, correos electrónicos, datos de biografía, y en algunos casos hasta los teléfonos. La filtración afectó a personas de más de 106 países.

Según informa el portal Infobae.com, Alon Gal, director de tecnología de la empresa de inteligencia sobre ciberdelincuencia Hudson Rock, descubrió que los datos filtrados fueron publicados en un foro al que pueden acceder muchos ciberdelincuentes.

Cabe señalar que los datos difundidos provendrían de una brecha de seguridad comunicada y solucionada por Facebook en agosto de 2019, según explica Infobae. “El punto es que si bien la vulnerabilidad fue corregida, los datos que se filtraron en aquella oportunidad fruto de aquel incidente ahora cobraron una dimensión mayor tras ser publicadas, gratis, en un foro”, sostiene el portal.

Existen diferentes herramientas para saber si tus datos fueron expuestos a raíz de ese incidente.

Según Infobae.com, una de las opciones más conocidas es ingresar al sitio Have I been Pwned?. En este sitio no solo podrás saber si tu información fue difundida en la filtración de Facebook, sino también si resultó expuesta por alguna otra brecha de seguridad de las tantas que ocurren en varias aplicaciones y sitios de todo tipo.

Por su parte, el sitio Firefox Monitor, que también se actualiza con las múltiples filtraciones que se dan a conocer a diario, permite verificar esta información.

“En ambos portales se debe ingresar el correo electrónico (en el caso de Have I been Pwned también se puede usar el número de teléfono) para que el sistema indique si los datos vinculados a esa cuenta fueron de algún modo vulnerados. Se indica qué brecha de seguridad afectó al perfil y qué información quedó expuesta”, asegura el portal

Los expertos recomiendan tomar las siguientes precauciones para cuidar la seguridad:

1. No utilizar la misma contraseña en todos los perfiles o cuentas que se tengan

2. Activar el segundo factor de autenticación

3. Evitar descargar app por fuera de las tiendas digitales autorizadas

4. No descargar archivos ni ingresar en links que lleguen por correo o mensajes

