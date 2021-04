Filtran datos personales de 500 millones de usuarios de Facebook

Se filtran los datos personales de más de 553 millones de usuarios de Facebook. Los países más afectados son: Reino Unido, España, México, India y Argentina.

La información que se ha visto comprometida: nombres completos, fechas de nacimiento, ubicaciones y datos de la biografía.

La alerta incluso indica que en algunos casos, también se filtraron direcciones de correo electrónico.

La filtración de datos personales afecta a usuarios de más de 106 países, entre ellos:

13 millones de México

10 millones de España

2 millones de Argentina

32 millones de Estados Unidos

11 millones de Reino Unido

6 millones de India

La filtración de datos reales

Business Insider afirma que ha revisado una muestra de los datos filtrados y ha encontrado coincidencias que, al menos en esa parte, sostienen que se trata de datos reales.

Alon Gal, director de tecnología de la firma de delitos cibernéticos Hudson Rock, descubrió este sábado que los datos filtrados se encontraban publicados en un foro gratuito.

El especialista explica que la base de datos se creó en enero gracias a una vulnerabilidad que permitía descubrir el número de teléfono de usuarios de Facebook.

La misma se ofreció a cambio de dinero en distintos foros, pero ahora se publicó completamente gratis.

Datos podrían ser usados por piratas

«Una base de datos de ese tamaño que contiene información privada, como números de teléfono de muchos de los usuarios de Facebook. Indudablemente conduciría a que algunos los aprovechen para realizar ataques de ingeniería social o intentos de piratería», dijo Gal a Insider.

El director de Hudson Rock asegura que aunque los datos ya se encuentren filtrados, Facebook debería notificar a los usuarios para prevenir otros problemas de seguridad relacionados.

El silencio de Facebook

“Las personas que se registran en una empresa como Facebook les confían sus datos y se supone que Facebook debe tratarlos con el máximo respeto”, agregó Gal.

Hasta el momento, Facebook no se ha manifestado sobre la filtración masiva de datos.

No obstante, no es la primera vez que la compañía dirigida por Mark Zuckerberg se encuentra envuelta en problemas de seguridad.

Mire también