Continúan las comparecencias en la Comisión Ocasional que investiga el Caso Encuentro. Este 16 de febrero del 2023 esperaban a 17 personas, pero solo acudió: Diego Ordóñez, secretario de Seguridad Pública y del Estado; Guido Chiriboga, presidente del movimiento CREO, y el general Víctor Arauz.

Durante las intervenciones se registró un momento de tensión cuando el Secretario de Seguridad Pública hizo uso de la palabra. Con calificativos en contra de Ordóñez la presidenta de la comisión, Viviana Veloz, intentó frenar los aplausos de quienes acompañaban al funcionario.

Frente a ello, el Secretario se negó a responder la pregunta al asegurar que fue agredido por Veloz. «He sido objeto de una agresión injustificada de su parte. Usted me ofende innecesariamente. Yo no le di motivo alguno a usted para que me agreda», señaló.

Tras el impasse el resto de asambleístas continuaron con las preguntas que se centraron en si conocía o no supuestos actos de corrupción en el Gobierno. Ordóñez respondió a los cuestionamientos asegurando que este Gobierno ha combatido al narcotráfico como ninguno.

Guido Chiriboga también compareció. A él se le preguntó si conocía al cuñado del Presidente, Danilo Carrera, y a Rubén Cherres, mencionados en los supuestos actos de corrupción en empresas públicas. El presidente de Creo no lo negó y dijo que Cherres debía aclarar ciertos temas. «Yo no puedo responder por lo que terceros dicen en conversaciones», enfatizó.

La Fiscal General del Estado, Diana Salazar, y la ex comandante de la Policía Tannya Varela no se presentaron pero presentaron comunicaciones pidiendo nueva fecha y hora para las comparecencias. No obstante, la comisión prevé entregar el informe el próximo 23 de febrero, documento que deberá ser debatido en el Pleno de la Asamblea.

¿Pretensiones desestabilizadoras?

El ministro de Gobierno, Henry Cucalón, realizó una visita protocolaria a la Asamblea Nacional. Allí se refirió al trabajo de la Comisión Ocasional y dijo que aunque tienen derecho a investigar se deben frenar ciertas pretensiones desestabilizadoras.

«Donde yo manifiesto mi clara diferencia y donde voy a ratificar mi posición irrestricta a favor de la democracia, es en la pretensión de que forzadamente quieran llegar a vincular, sin ninguna prueba de ningún tipo, al Primer Mandatario para forzar y adecuar una causal constitucional sobre el artículo 129 de la Constitución. Si esa es la línea, obvio que vamos a contrarrestar y frentear eso que, para mí, no tiene ninguna lógica jurídica», aseguró.

Por otra lado, el presidente de la Asamblea, Virgilio Saquicela, se mostró satisfecho con este encuentro entre el Legislativo y Ejecutivo. Además, dijo que se trabajaron en ciertas reformas, entre ellas a las normativas de seguridad.

