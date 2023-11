Conmebol define fecha para el sorteo de grupos de la Copa América 2024

El próximo 7 de diciembre se realizará el sorteo de la fase de grupos para la Copa América 2024. El mensaje fue confirmado de manera oficial por la Conmebol, este viernes 10 de noviembre del 2023.

El evento se desarrollará en el James L. Knight Center de la ciudad de Miami, en Florida, desde las 19:30, según detalló la Conmebol.

La edición 48 del torneo que se jugará en Estados Unidos, del 20 de junio al 14 de julio, contará con 16 selecciones participantes, tal como ocurrió en la Copa América del 2016. La disputarán 10 equipos de la Conmebol y 6 de la Concacaf en calidad de invitados.

Las 10 selecciones de la Conmebol que tienen confirmada su presencia en el torneo son: Argentina, que obtuvo el título en 2020 tras vencer a Brasil en el Maracaná; Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Paraguay, Uruguay y Venezuela.

Las otras seis selecciones invitadas se clasificarán a través de la Liga de Naciones Concacaf 2023/24. Los cuatro primero ganadores se definirán entre el 17 y 21 de noviembre, con los duelos: Honduras vs. México; Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago; Jamaica vs. Canadá, y Panamá vs. Costa Rica.

Los otros dos equipos clasificados saldrán de un repechaje que se jugará entre las selecciones que pierdan los encuentros anteriores.

En el sorteo se definirán cuatro grupos de cuatro integrantes cada uno y se jugarán un total de 32 partidos.

